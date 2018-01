Agressions sexuelles : la championne olympique Simone Biles accuse Larry Nassar

"Il est incroyablement difficile de revivre ces expériences et cela me brise encore plus le coeur de penser que, dans mon rêve de concourir à Tokyo 2020, je devrai sans cesse retourner dans le même centre de formation où j'ai été maltraitée", explique-t-elle par ailleurs. Après Rio, Simone Biles avait fait une pause de 15 mois et avait repris l'entraînement en novembre dernier, en vue de disputer les Mondiaux de 2018, qui auront lieu à l'automne prochain à Doha, puis par la suite de défendre son titre au concours général aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.





"Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j'ai hésité à partager mon histoire, mais je sais maintenant que ce n'est pas de ma faute", poursuit encore la gymnaste. "Il n'est pas normal de recevoir un tel traitement de la part d'un médecin de confiance". "Ce comportement est complètement inacceptable, dégoûtant et abusif, surtout venant de quelqu'un à qui l'on m'a dit de faire confiance", ajoute Simone Biles. "Depuis trop longtemps, je me suis demandée si j'étais trop naïve, si c'était de ma faute. Je connais maintenant la réponse à ces questions. Non, ce n'était pas de ma faute. Non, je ne vais pas et ne devrai pas porter la culpabilité qui appartient à Larry Nassar, à la Fédération américaine et à d'autres".