Ligue 1 : encore un incident avec les supporters, cette fois entre l'OM et Angers

Malgré les sanctions, malgré les règles, les dérapages entre supporters continuent de plus belle. Plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis, mercredi, après le match nul 0-0 à Angers, du parcage visiteurs et ont détruit du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine, avec des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, c'est un schéma classique et stupide, d'un côté et de l'autre. Je n'accuse personne", a expliqué à la presse Jacques Cardoze, ancien journaliste de France 2 et aujourd'hui responsable de la communication de l'Olympique de Marseille.

"C'est une responsabilité collective, il n'y a pas un stade, une équipe...", a plaidé M. Cardoze. "Il faut que les gens soient responsables. On a été privés de foot pendant 15 mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire qu'on vient assister à du foot, juste du foot. Je ressens surtout une grande tristesse. Ce n'est pas acceptable", a-t-il insisté.