Angleterre-Danemark : jouer l'Euro à domicile, est-ce vraiment un avantage ?

HOME SWEET HOME - Après une escapade à Rome pour son quart de finale, l'équipe d'Angleterre retrouve son jardin de Wembley pour le dernier carré de l'Euro. Un avantage ?

L'Angleterre n'accueille pas la totalité de l'Euro, mais pour les "Three Lions", c'est (presque) tout comme. Après une compétition disputée dans onze villes européennes, une première, les quatre équipes encore en lice pour la victoire finale se retrouvent à partir de mardi à Londres, pour le dernier carré du tournoi, organisé à Wembley. Un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour les Italiens, les Espagnols et les Danois, alors que les hommes de Gareth Southgate arrivent en terrain connu. Mais est-ce vraiment un avantage ?

À première vue, oui, et il suffit de regarder le tableau du dernier carré pour le constater. Les quatre demi-finalistes présentent en effet tous un point commun, et pas des moindres : celui d'avoir disputé leurs trois matchs de la phase de poules à domicile. Les Italiens ont réussi un carton plein à Rome, tandis qu'Espagnols et Danois ont directement lutté depuis Séville et Copenhague pour arracher un ticket en huitièmes. L'Angleterre, elle, n'avait pas quitté Wembley avant les quarts. "C'est un avantage, rien que pour la récupération", note l'ancien international français Ludovic Giuly dans Téléfoot. "Il n'y a pas de voyages, et les joueurs ont leurs marques dans le stade. Forcément, cela a été un avantage pour ces demi-finalistes."

Depuis 37 ans, aucune équipe à domicile n'a triomphé

Pourtant, dans l'histoire de l'Euro, rares sont les sélections à avoir profité de leur public et d'une connaissance parfaite de leur enceinte pour s'imposer. En quinze éditions de la compétition, seules trois équipes ont soulevé le trophée à domicile. Et il faut remonter à 1984 pour trouver trace d'un tel exploit, lorsque l'équipe de France devenait championne d'Europe à Paris. L'Italie en 1968 et l'Espagne en 1964 avaient auparavant connu le même scénario, dans un format bien plus raccourci que celui actuellement en vigueur.

En dehors de ces compétitions, flamber sur ses propres terres s'est avéré bien plus compliqué, et même parfois cruel. En 2016, en finale de "leur" Euro, les Bleus s'inclinaient en prolongation au Stade de France face au Portugal (1-0), qui avait connu pareil scénario en 2004, face à la Grèce (1-0), à Lisbonne. En 2012 (Pologne et Ukraine), comme en 2008 (Suisse et Autriche), aucune des équipes receveuses n'avaient passé les poules. La Belgique avait subi la même mésaventure en 2000, 28 ans après avoir déjà échoué à la troisième place du tournoi qu'elle accueillait. Au siècle précédent, la malédiction des locaux s'abattait en demi-finale. L'Angleterre (1996), la Suède (1992), l'Allemagne de l'Ouest (1988) et même la France (1960), lors de la première édition, s'arrêtaient aux portes de la finale. L'Italie, en 1980, et la Yougoslavie, quatre ans plus tôt, avaient échoué au pied du podium. Reste désormais à savoir si l'Angleterre version 2021 connaîtra le même sort...

Idèr Nabili

