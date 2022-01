Après Kylian Mbappé, Didier Deschamps dénonce les insultes contre Camille, une petite fille de 8 ans

S'ensuivra une avalanche d'insultes sur les réseaux sociaux à l'égard de la petite fille. Un déferlement de haine qui a tout de même suscité l'indignation sur Twitter, au point même où l'association "Un sourire pour Camille" a été contrainte à réagir. "Jamais nous n’aurions pu imaginer tant de haine, Camille se bat chaque jour pour distribuer des sourires et la tristesse que nous ressentons ce soir est à la hauteur de cette violence", peut-on lire sur Twitter.

Si Didier Deschamps s'est d'abord offusqué que des personnes soient capables d'autant de malveillance à l'égard d'une enfant, il a aussi tenu à proposer des solutions comme la mise en place de modérateurs sur ces sites. Objectif ? Protéger davantage les enfants de la violence des réseaux sociaux. "On ne peut qu’être scandalisé. Je me demande, encore maintenant, comment ces personnes, même si ça ne concerne qu’une minorité, peuvent faire preuve d’autant de haine et d’agressivité avec une petite de cet âge-là. Ça dépasse toute forme d’entendement. Tous ces sites doivent mettre en place des modérations et protéger les enfants", a demandé le sélectionneur.