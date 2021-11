Au Portugal : un match de "la honte" face à une équipe décimée par le Covid

Le derby n'a pas vraiment eu lieu. La rivalité des deux équipes est mythique, entre celle du quartier lisboète de Belem, et le prestigieux Benfica Lisbonne. Si ce dernier est un des géants du football portugais, et actuellement en tête du championnat, il doit sa création à une scission du club de Belem, aux temps reculés du championnat.

Mais hier soir, David n'a jamais eu sa chance contre Goliath : quatorze joueurs manquaient à l'appel, placés en quarantaine à la suite de cas de Covid, ainsi que l'entraîneur et une bonne partie de l'encadrement. Plusieurs jeunes de la réserve ont été titularisés, et un gardien de but a même dû être utilisé comme joueur de champ, tandis que le banc de touche était vide de remplaçant. Dès la première minute, et un but contre son camp d'Eduardo Kau, les spectateurs de l'Estadio Nacional ont compris que la volonté ne suffirait pas.