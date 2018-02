Bachelot : "Tout donner dans la vie à l'idéal qu'on s'est fixé et se servir de ses échecs pour remporter la victoire finale"

Le quadruple champion olympique Martin Fourcade a une fois de plus impressionné avec sa maîtrise physique et mentale impressionnante. Malgré une chute et une contre-performance au tir, il ne s'est jamais avoué vaincu et a finalement gagné sa deuxième médaille contre Simon Schempp de 0,0018 secondes aux Jeux olympiques d'hiver, à Pyeongchang.



Ce lundi 19 février 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de Martin Fourcade. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 19/02/2018 présentée par Adrien Borne et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.