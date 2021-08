Incidents Nice-Marseille : "Avec cette agression, une ligne rouge a été dépassée", regrette Roxana Maracineanu

"On a vécu des mois sans supporters, c'est regrettable de recommencer comme ça", a estimé la ministre. Et d'ajouter : "Je ne vois pas pourquoi ils en viennent à jeter des bouteilles pleines d'eau dans la tête des joueurs. Chacun doit rester à sa place ; les supporters, c'est en tribune. Les joueurs, eux, doivent être défendus autant que possible dans leur intégrité physique."

"La responsabilité est du côté des supporters". Invitée à réagir ce lundi aux incidents qui ont émaillé la rencontre entre Nice et Marseille dimanche soir, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a vilipendé l'attitude de ceux qui, dans les tribunes du stade, s'en sont pris aux joueurs.

Concernant l'attitude de certains joueurs, notamment Dimitri Payet qui a renvoyé la bouteille dans le kop après l'avoir reçu dans le dos, la ministre prend fait et cause en sa faveur : "Il ne faut pas en arriver à ce que les joueurs doivent se défendre sur un terrain de football contre des supporters. Il ne faut pas se poser la question de savoir s'il a relancé la bouteille. Moi aussi, vous aussi, si on se prend une bouteille dans la tête, le premier réflexe, c’est de rejeter la bouteille."

"La question qu'il faut se poser c'est : comment on en arrive là ? (…) Y a-t-il suffisamment de sécurité mise en place par le club qui reçoit ? Ont-ils contrôlé suffisamment les entrées ? (…) Il ne faut pas rejeter la faute sur ceux qui sont sur le terrain et qui se font attaquer", a par ailleurs déclaré la ministre. "Bien sûr que ce match ne doit pas reprendre. (…) Une enquête de la Ligue est ouverte, mais dès que les joueurs ne se sentent pas en sécurité, c'est normal qu'ils réagissent et qu'ils ne veuillent pas retourner sur le terrain. (…) Avec cette agression, une ligne rouge a été dépassée."