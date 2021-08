Nice-OM : les ultras niçois réagissent après les débordements, un filet bientôt installé à l'Allianz Riviera

Dans une interview accordée à Nice-Matin, le président Jean-Pierre Rivère revient sur ses propos tenus la veille dans lesquels il affirmait que les membres de la sécurité de l'OM étaient à l'origine des échauffourées. "Les jets de bouteilles sont à l'origine des débordements. On assume notre responsabilité. On vient d'avoir une réunion avec les représentants de la Populaire sud, c'est inadmissible de leur part et de la nôtre. Les ultras sont disposés à ce que ça cesse et qu'on ne voit plus jamais ça à l'Allianz Riviera", assure le président niçois. Dans le quotidien, il confirme la mise en place d'une "mesure prioritaire" : "On va mettre des filets. Ce n'est pas esthétique, ok, mais à un moment ça suffit, il faut être efficace".