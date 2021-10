Ballon d'Or : ce qu'il faut savoir sur la cérémonie de l'édition 2021

Qui va succéder à Megan Rapinoe et Lionel Messi ? Le suspense est à son comble, tant le plateau pour le Ballon d'Or est plus que jamais ouvert. Forcément attendue, la remise de la prestigieuse récompense l'est d'autant plus cette année, après une édition 2020 vierge de lauréats, pour cause de pandémie et de compétitions tronquées. Il est déjà acquis qu'il y aura une nouvelle Ballon d'Or, puisque l'Américaine, sacrée en 2019, n'a pas été retenue parmi les 20 nommées. À l'inverse, chez les messieurs, l'Argentin, six fois vainqueur, un record absolu, est annoncé comme un sérieux prétendant à sa succession.

Si les lauréats vont être révélés lundi 29 novembre, tout s'est joué bien avant. Le 8 octobre, deux listes de 30 joueurs et 20 joueuses ont été dressées par le magazine France Football. Les 30 nommés ont été soumis au vote d'un panel de 180 journalistes spécialisés. Ils ont été chargés d'établir un classement en attribuant des points à chacun : six unités pour leur premier choix, quatre pour le second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième. Depuis 2018, 50 journalistes spécialistes du football féminin suivent le même process pour désigner la Ballon d'Or parmi 20 prétendantes. Le vote a duré 16 jours, jusqu'au 24 octobre, suivi de cinq semaines d'attente avant le verdict tant attendu.