NBA : le Français Rudy Gobert sélectionné pour la deuxième fois pour le All-Star Game

Désigné meilleur défenseur de la NBA en 2018 et 2019, le pivot se voit récompensé pour ses bonnes performances avec sa franchise, la mieux classée à l'issue de la première partie de saison. Ses 13,9 points, 13,5 rebonds et 2,8 contres de moyenne ont contribué à faire du Jazz une des toutes meilleures défenses de la ligue.

Pour la deuxième année de suite, le pivot français du Utah Jazz Rudy Gobert a été sélectionné pour disputer le All-Star Game, qui se déroulera le 7 mars à Atlanta, a annoncé mardi la NBA. Agé de 28 ans, Gobert fait partie des 14 remplaçants choisis par les entraîneurs des trente franchises. Devenu l'an passé le troisième Frenchie à goûter au plaisir d’un All-Star Game, Gobert reste encore loin de Tony Parker et ses six sélections, mais rejoint Joakim Noah qui a eu cet honneur deux fois.

Les autres joueurs sélectionnés et évoluant dans la conférence Ouest sont : Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), mais aussi Anthony Davis (Lakers), pourtant blessé au tendon d'Achille droit, qui sera remplacé s’il n’est pas prêt à temps pour la rencontre.

À l'Est, Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphie), Jayson Tatum (Boston) et Nikola Vucevic (Orlando) ont été convoqués. Reste à savoir quel capitaine le sélectionnera pour jouer dans son équipe, entre LeBron James et Kevin Durant. Le 3 mars prochain, ils choisiront à tour de rôle, sans tenir compte de la conférence, les quatre autres titulaires du cinq majeur de leur équipe, puis les remplaçants.