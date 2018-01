Décès de Frédéric Forte, ancien basketteur et président du club de Limoges

Ancien meneur international et président du club de Limoges (Pro A), Frédéric Forte était une figure du basket français. L'homme est décédé brutalement ce dimanche 31 décembre 2017 d'une crise cardiaque, juste avant d'aller réveillonner, a appris l'AFP auprès de sources proches du club. Il était âgé de 47 ans.





Passé par Caen, Gravelines, le PSG-Racing, Salonique (Grèce), Strasbourg, Avelino et Scafati (Italie), Frédéric Forte est surtout célèbre pour son temps au Limoges CSP et son interception décisive sur le Croate Toni Kukoc en 1993 qui a offert pour la première et seule fois le titre de champion d'Europe des clubs au basket français.





Frédéric Forte a pris la tête du Limoges CSP en 2004 et a fait monter le club de Nationale 1 (3e division) à la Pro A, décrochant même deux titres de champion de France en 2014 et 2015.