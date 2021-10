Belgique-France : la causerie dans le vestiaire des Bleus qui a tout changé

Le pire et le meilleur en 90 minutes. Menée 2-0 à la mi-temps, l'équipe de France a fini par renverser la Belgique (2-3), jeudi 7 octobre, à Turin, en demi-finales de la Ligue des nations. Impuissants en première période, punis par deux buts, coup sur coup, de Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e), les champions du monde se sont remobilisés, après le repos. Ils ont fait preuve d'une force de caractère pour revenir dans le match. Karim Benzema (62e) et Kylian Mbappé, sur penalty (69e), les ont d'abord remis à égalité, avant que Théo Hernandez arrache la victoire (90e). Mais que s'est-il donc passé à la pause ?

Heureusement, les joueurs, eux, ont été plus bavards. "À la mi-temps, on s'est dit les choses. On est revenu avec des vraies intentions", a déclaré à la FFF Kylian Mbappé, désigné "homme du match", avec un but et d'une passe décisive pour sa 50e sélection, à 22 ans et 291 jours, un nouveau record de précocité sous le maillot tricolore. "Tout le monde a eu les mots justes", a ajouté Antoine Griezmann sur TF1. "Sans rentrer dans les détails (de la causerie), il fallait qu'on mette beaucoup plus d'agressivité. On les regardait un peu trop jouer", a expliqué au micro de la chaîne L'Équipe Jules Koundé.

S'ils se sont dit leurs vérités, le ton n'est "pas spécialement" monté entre les Bleus. "On était tous conscients de ce qu'on n'avait pas bien fait, de ce qu'on devait faire, parce qu'on est tous des compétiteurs", a poursuivi le Sévillan. "Évidemment, être menés 2-0, en montrant ce visage, on n'était pas satisfaits. L'équipe a démontré beaucoup de caractère et une très bonne réaction."