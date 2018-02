Biathlon : tout ce qu'il faut savoir sur cette discipline où Martin Fourcade excelle

En tant que porte-drapeau, il se devait de montrer l'exemple aux autres athlètes de sa délégation. C'est désormais chose faite. Et de quelle manière ! Martin Fourcade a remporté son quatrième titre olympique dimanche lors de la mass start à Pyeongchang. Le biathlète a remporté sa deuxième médaille d'or en Corée après les deux déjà conquis il y a quatre ans à Sotchi. Mais comment pratiquer le biathlon ? Dans quel pays cette discipline est-elle née ?



