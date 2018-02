Biathlon : un sport médiatique qui fait des adeptes

Aux Saisies, comme chaque matin, Baptiste fait découvrir le biathlon à des vacanciers. Tout commence par une initiation au ski de fond, indispensable pour accéder aux pas de tir. Pour ces adeptes du ski alpin, ce n'est pas toujours évident de s'initier à ce sport découvert à la télévision. Ils réalisent toute la difficulté de la discipline phare de Martin Fourcade. Gérer son souffle et rester stable sont les points à travailler.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.