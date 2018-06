Bière et foot : la publicité pour l'alcool mise hors-jeu

Les supporters font le bonheur des brasseurs depuis le début de la Coupe du monde 2018. La plupart des bars font le plein malgré l'existence de la loi Evin. En effet, il a été formellement interdit depuis 1991 de faire le lien entre la consommation d'alcool et le sport. Alors, pour surfer sur la vague du mondial, les brasseries s'entourent de juristes et de publicitaires inventifs.



