Drogba, Jul, Parker... Le Vélodrome va vibrer pour le "Match des Héros" au profit de l'Unicef

Une affiche de gala pour la bonne cause. En pleine trêve internationale, le Vélodrome va vibrer pour le "Match des Héros", organisé au profit de l'Unicef et de la Fondation Didier Drogba pour l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Les derniers chiffres du Fonds des Nations unies pour l'enfance montrent que plus d'1,6 million d'Ivoiriens ne vont pas à l'école. Les fonds collectés (billetterie, tombola et dons) pendant la rencontre serviront notamment au financement de la Fondation Didier Drogba et au programme Conceptos Plasticos, afin d'offrir aux plus jeunes l'accès à l'éducation dans les meilleures conditions.

"C'est pour soutenir ce projet solidaire et innovant que l'Unicef a réuni deux équipes de héros, la Team OM et la Team Unicef, composées de personnalités légendaires françaises et internationales qui vont s'affronter dans le cadre d'un match de football amical à l'Orange Vélodrome", le 13 octobre prochain, à 19h, a expliqué le club phocéen dans un communiqué.