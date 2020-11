Le roi des rings Mike Tyson s'offre un come-back face à une autre légende, Roy Jones Jr Mike Tyson/Instagram

IRON MIKE - Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 5 heures du matin, Mike Tyson et Roy Jones Jr vont s'affronter dans un combat de légende sur le ring du Staples Center de Los Angeles. Un choc qui risque de faire des étincelles.

C'est un come-back qui n'est passé inaperçu. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'enceinte du Staples Center, à Los Angeles, deux légendes de la boxe anglaise, Mike Tyson et Roy Jones Jr vont de nouveau enfiler les gants pour un combat-exhibition qui pourrait rester dans les annales. Les deux boxeurs, respectivement âgés de 54 et 51 ans, et qui comptent de nombreux titres mondiaux, ont enflammé la planète boxe en faisant de ce choc une réalité. Tout est parti de vidéos postées au mois de mai par "Iron Mike" sur les réseaux sociaux. Particulièrement affuté, l'ex-roi de la catégorie-reine y martyrisait son malheureux sparring-partner avec des enchaînements supersoniques, suscitant un buzz énorme, avec plus de 12 millions de vues sur Instagram, avant que le combat ne soit rendu officiel le 23 juillet dernier.

Pas de vainqueur ni de K.O

Ce combat, organisé par la structure caritative Legends Only League, se déroulera à huis-clos en raison de la crise du Covid-19. Avec ce retour, Mike Tyson aura à cœur de montrer un autre visage que lors de sa pathétique ultime défaite il y a quinze ans contre un quasi-inconnu, Kevin Mc Bride, qui l'avait conduit à prendre sa retraite. Outre le fait d'organiser le combat sans spectateurs, d'autres précautions ont été prises en raison de l'âge des deux combattants. Ainsi, la Commission athlétique de Californie (CSAC) a édicté des règles particulières pour préserver l'intégrité physique des boxeurs. Tyson et Jones Jr, qui ont dû passer des examens médicaux complets et ont été soumis à des tests antidopage, se défieront en huit rounds de deux minutes, sans casque mais avec des gants plus larges. Il n'y aura ni vainqueur ni comptage des juges, les scores n'étant donnés par les membres de la WBC qu'à des fins de "divertissement". Les K.O seront également proscrits et les débats arrêtés à la moindre coupure.

Ce sera pour de vrai - La légende américaine de la boxe, Roy Jones Jr

Pourtant, "Iron Mike" compte bien en découdre avec son adversaire du soir : "Je vais venir combattre et il va venir combattre. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ce sont les femmes qui boxent durant deux minutes." De son côté, Roy Jones Jr a déclaré : "Le dernier gars qui a fait une 'exhibition' avec Mike Tyson s'est retrouvé à terre dès le premier round. Ce sera pour de vrai." Après de nombreux épisodes de dépression et d'addiction, Mike Tyson a retrouvé un corps d'athlète et songe même à d'autres apparitions sur le ring l'année prochaine : "La dernière fois que je pesais 97 kg, j'avais 17 ou 18 ans. Je suis en totale confiance. C'est incroyable." De quoi offrir un beau spectacle aux nombreux téléspectateurs qui seront présents devant leur télévision dans la nuit de samedi à dimanche, vers 5 h du matin.

La rédaction de LCI Twitter