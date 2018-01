C'est parti pour le rallye de Monte Carlo !

La 86ème édition du rallye de Monte Carlo est lancée. Au programme : 17 épreuves spéciales sur plus de 1 640 kilomètres dans cinq départements. Après deux jours de reconnaissance plus une séance de "shakedown", le départ sera officiellement donné dans les Alpes ce jeudi 25 janvier 2018.



