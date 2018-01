Kylian Mbappé, Marion Bartoli, Sébastien Loeb... les 11 sportifs français à suivre à tout prix en 2018

Vous aimez le sport, vous allez être gâtés en 2018. Coupe du monde de football, Jeux olympiques et paralympiques d'hiver ou encore Euro de handball, les douze prochains mois s'annoncent fantastiques. Et il y en aura pour tous les goûts. Pour vous aider à y voir plus clair dans cette année où les événements sportifs vont donc s'enchaîner à un rythme effréné et parfois même se chevaucher, LCI a dressé, dans l'ordre chronologique de leur défi, une sélection des sportives et des sportifs à suivre sans modération jusqu'en décembre.