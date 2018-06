Castres remporte la finale du Top 14

Sacrés champions de France de rugby, les joueurs du Castres dédient leur victoire au sens du collectif et au rugby authentique et anti-business. Même s'ils n’étaient pas favoris sur le papier, ils ont réussi à dominer, à contrôler et à étouffer les joueurs de Montpellier. A Paris et à Castres, les supporters ont fêté cette victoire jusqu'à très tard dans la nuit du 2 juin. Notons que ce titre est le cinquième de l'histoire du club.



