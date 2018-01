César, le petit surdoué du tennis français

Vous connaissez sans doute l'un de ces champions en herbe ? Nous vous l'avions présenté en 2017. Il s'agit de César Bouchelaghem, âgé de treize ans et qui se positionne déjà comme étant l'un des meilleurs joueurs français de sa génération. Nous sommes donc allés à sa rencontre, à l'occasion de la 36ème édition du tournoi Les Petits As, le mondial de tennis des moins de quatorze ans, qui a débuté jeudi 25 janvier à Tarbes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.