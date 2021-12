Chine : de nouvelles images de Peng Shuai publiées par un média d'État

Un mois après les premières images montrant Peng Shuai lors d'un tournoi de tennis en novembre, une nouvelle vidéo de la Chinoise a été mise en ligne ce dimanche. Une journaliste d'un média d’État chinois a diffusé une nouvelle vidéo et une photo, non authentifiées, de la joueuse de tennis, dont le sort inquiète la communauté du tennis après ses accusations envers un ancien haut dirigeant chinois.

La photo publiée dimanche montre quant à elle Peng Shuai posant avec Yao Ming et deux autres personnalités du sport chinois: la navigatrice Xu Lijia et l'ancien pongiste Wang Liqin. Derrière eux, on peut voir le pont Yangpu de Shanghaï et une banderole "FIS Cross-Country Skiing China City Tour".