Équipé d'un défibrillateur, Eriksen peut-il espérer rejouer ?

Des nouvelles de Christian Eriksen. Le joueur de l'Inter Milan va se faire implanter un "défibrillateur sous-cutané", connu sous le sigle de DAI (défibrillateur automatique implantable) après son arrêt cardiaque lors de la rencontre de l'Euro entre le Danemark et la Finlande. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la fédération danoise (DBU) précise que "cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque du fait de perturbations du rythme" du cœur. Cette décision, lourde de conséquences, a été approuvée par le milieu danois et "confirmée par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent ce même traitement". Toutefois, l'instance n'a donné aucune précision quant à la suite de la carrière du joueur de 29 ans. Mais alors, va-t-elle pouvoir se poursuivre au plus haut niveau ?