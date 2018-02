Salaires de Ligue 1 : qui vient concurrencer Neymar, payé 3 millions d'euros par mois ?

De la 10e à la 13e places, nous retrouvons de nouveau quatre Parisiens : Dani Alves (700.000 euros), Julian Draxler (600.000 euros), Marco Verratti (600.000 euros) et Hatem Ben Harfa, payé 500.000 euros chaque mois... sans avoir joué une seule seconde ni même figuré dans le groupe pour un match ou joué avec l'équipe réserve cette saison. Viennent ensuite les Marseillais Dimitri Payet (500.000 euros) et Luiz Gustavo (500.000 euros), le Niçois Mario Balotelli (450.000 euros) et de nouveau les joueurs de l’OM Florian Thauvin (410.000 euros) et Steve Mandanda (350.000 euros).