Cluster du XV de France : le sélectionneur Fabien Galthié mis hors de cause par l'enquête de la FFR

Le 7 février, Fabien Galthié avait quitté la bulle sanitaire du XV de France pour assister à un match de son fils au stade Jean Bouin à Paris, au lendemain de la victoire des Bleus à Rome face à l'Italie (50-10) lors de la première journée du Tournoi des six nations. Une semaine plus tard, après la victoire en Irlande, seize cas de Covid-19 avaient été détectés au fur et à mesure au sein de l'équipe et du staff.

L'enquête de la FFR a cependant permis d'établir que le sélectionneur n'était pas le patient zéro. "C'est évident virologiquement, à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu les premiers cas. Je ne dis pas ça pour le défendre, il n'en a pas besoin. Je dis ça parce que c'est la vérité", explique Roger Salamon.