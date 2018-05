VIDÉO - Le tuto de coach : 3 exercices pour muscler ses fessiers

Et si vous tonifiez votre postérieur pour le rendre rond et galbé ? C'est ce qu'on vous propose, avec l'aide de notre coach, trois exercices qui vont permettre de le renforcer et obtenir un fessier plus ferme et sculpté. Les fessiers sont composés de trois muscles principaux : le muscle petit glutéal (ou petit fessier), le muscle moyen glutéal (ou moyen fessier) et le muscle grand glutéal (ou grand fessier).





"Ils sont souvent laissés pour compte, particulièrement quand vous effectuez un travail qui nécessite d'être assis pendant plusieurs heures et parfois cela peut entraîner des douleurs au dos, aux hanches ou aux genoux", explique Marin Grabiner, éducateur physique adapté.