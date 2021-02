Petit à petit, Amazon se fait une place dans le monde du sport

Si Canal + et beIN Sports ont boycotté l'opération, la chaîne cryptée contestant les modalités de la procédure lancée par la LFP auprès du tribunal de commerce de Paris et de l'Autorité de la concurrence, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition sur le marché du football français.

Lundi 1er février, les regards de tous les observateurs du sport hexagonal étaient rivés sur le siège de la Ligue de football professionnel (LFP). Dans le sillage du fiasco Mediapro, retiré du marché après avoir échoué à régler ses échéances à l'automne, un nouveau appel d'offres avait lieu pour régler les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Déjà bien implanté dans le secteur du streaming via Prime Video, le géant américain avance depuis quelque temps ses pions dans le monde du sport, en particulier celui du football. Ainsi, en décembre 2019, la plateforme a diffusé deux journées de Premier League dans leur intégralité au Royaume-Uni, pour un total de 20 rencontres. Amazon a également acquis un lot très prisé sur le marché avec la meilleure affiche de Ligue des champions en Allemagne et en Italie, respectivement le mardi et mercredi, sur la période 2021-2024.

Hors football, Amazon a également réussi à mettre la main sur dix sessions de nuit du tournoi du Grand Chelem Roland-Garros, dès l’édition 2021 et ce jusqu’en 2023. Pour Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES) et joint par LCI, les GAFAM sont "des acteurs voués à prendre de l’importance" dans le domaine du divertissement sportif, "en particulier si on arrive à leur vendre ce qui les intéresse". "Leur vendre uniquement la diffusion de matchs de football, en soit, ça ne les intéresse pas. Amazon est une plateforme d’e-commerce, donc si on arrive à faire en sorte que diffuser du sport en live permette à Amazon d’augmenter son volume de ventes, alors il sera intéressé. Idem pour Google, Facebook et tous les autres", poursuit Christophe Lepetit. Reste à voir si cette solution se développera dans les mois ou semaines à venir... en France ou ailleurs.