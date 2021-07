Copa América : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre "le plus grand classique du monde" dans "le plus grand stade du monde"

C'est une compétition qui manque au palmarès des deux stars. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin (heure française), Lionel Messi et Neymar s'affrontent en finale de la Copa America. Amis à la ville, ils ne se feront pas de cadeau sur la pelouse du Maracana, qui ne sera rempli qu'à 10% de sa capacité de 78.000 spectateurs.

Et pour cause : le sextuple Ballon d'Or argentin dispose là de l'occasion de briser la malédiction, après quatre finales perdues (Mondial 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016), et de mettre fin à la disette interminable de son pays, qui n'a pas remporté de trophée depuis la Copa America de 1993. Dans cette édition 2021, la "Pulga" est à la hauteur de son statut de leader : meilleur buteur et meilleur passeur, la star du Barça a été dans tous les bons coups durant la compétition.