Corée du Sud : les Jeux olympiques d'hiver sont lancés

Les JO d'hiver sont lancés. La cérémonie d'ouverture officielle se déroule le 9 février. Néanmoins, quelques épreuves ont déjà débuté ce 8 février. Les compétitions ont commencé par le curling, une discipline dont on ne parle que tous les 4 ans. 2 900 athlètes vont participer aux jeux, dont la plupart vont être logés dans deux sites olympiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.