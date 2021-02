Matchs-tests avec du public : les dessous de l'expérimentation pour le retour des supporters

Des discussions vont être engagées pour expérimenter le retour progressif des supporters, avec une jauge définie, dans les stades et salles, a annoncé, ce vendredi 19 février, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu. "Demain (samedi 20 février), je rencontrerai Jean-Michel Aulas pour l'OL, Tony Parker pour l'Asvel et Olivier Ginon pour le LOU Rugby pour qu'on discute ensemble dans ces trois clubs sur ces expérimentations possibles de reprise, comme c'est le cas aujourd'hui pour la culture", a indiqué la première championne du monde de l'histoire de la natation française, invitée de franceinfo .

Les enceintes sportives vont peut-être bientôt retrouver leur ferveur. Après avoir fait un pas en avant, en laissant entrevoir un retour des supporters dans les stades le 15 décembre, puis deux pas en arrière, en affirmant finalement qu'il ne se dessinait pas pour le mois de janvier, l'exécutif semble cette fois résolu à aller jusqu'au bout de la réflexion. Sur le modèle des concerts-tests à Marseille et Paris, prévus en mars et avril, si le contexte sanitaire le permet, le monde du sport professionnel, qui vit à huis clos depuis le reconfinement partiel de l'automne, travaille activement en coulisses pour retrouver son public.

Cette rencontre, à Lyon, où les clubs ont déjà travaillé sur des protocoles renforcés de retour du public, doit initier "un cycle de concertations", précise le ministère des Sports à LCI. Ces protocoles, qui devront être avalisés par la préfecture et l'Agence régionale de Santé (ARS), conviées autour de la table, pourraient par exemple inclure "la possibilité de faire des vaccins, de faire des tests beaucoup plus fortement qu'on ne pouvait le faire avant, la possibilité aussi d'avoir des QR codes pour pouvoir repérer les personnes qui ont été en contact et permettre un isolement (des personnes)", a expliqué Roxana Maracineanu.

"Notre stade a été conçu pour faciliter l'accessibilité avec des postes de contrôles diversifiés. On peut faire en sorte à l'intérieur du stade d'éviter les contacts", a assuré au Progrès le président de l'OL Jean-Michel Aulas, qui doit s'entretenir avec la ministre des Sports. "Nous sommes prêts à investir dans des méthodes de recherche pour faciliter ce retour du public. Nous voulons revenir à la normalité le plus vite possible", a abondé Thierry Sauvage, le directeur général d'OL Groupe. Une nécessité pour remplir enfin ses tribunes, désespérément vides depuis novembre, et éponger les pertes importantes liées à l'absence de billetterie.