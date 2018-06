Coupe Davis : Amélie Mauresmo première femme à entraîner l'équipe de France

A bientôt 39 ans (le 5 juillet), Amélie Mauresmo reprend du service en équipe de France. Après avoir dirigé l'équipe féminine de la Fed Cup de 2012 à 2016, l'ancienne n°1 mondiale de tennis a été nommée à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Elle succédera à Yannick Noah l'an prochain, a annoncé ce samedi la Fédération française (FFT).





Le président de la FFT Bernard Giudicelli a salué un "choix complètement novateur" de placer "une femme au gouvernail du tennis français masculin" lors d'une conférence de presse en présence des deux nouveaux capitaines. Mauresmo présente le plus beau palmarès du tennis français dans l'ère moderne. Première et seule française jusqu'ici à avoir été N.1 mondiale (39 semaines entre 2004 et 2006), elle a conquis deux titres du Grand Chelem - Open d'Australie et Wimbledon 2006 - le Masters (2005) et la Fed Cup (2003).