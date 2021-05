Coupe de France : fin du rêve pour le petit poucet Rumilly-Vallières en demi-finale face à l'AS Monaco (1-5)

Les hommes de Niko Kovac ont encore accéléré dans le second acte, s'épargnant toutes nouvelles frayeurs avec trois nouvelles réalisations (Ben Yedder, Fabregas, Golovin). De quoi satisfaire le coach croate, qui a en plus pu faire tourner son effectif en fin de rencontre : "Le but encaissé était peut-être nécessaire pour nous car nous sommes montés en puissance par la suite [...] Nous sommes bien revenus dans le match et au niveau du rythme c'était beaucoup mieux". "Je félicite Rumilly pour leur parcours et leur match", a-t-il également salué.