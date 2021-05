Coupe de France : l'épopée de Rumilly-Vallières, qui affronte Monaco ce jeudi soir

Ils sont électricien, étudiant, créateur de site Internet ou commercial, et tenteront de "donner une bonne image du football amateur", explique à RTL François Baudet, un des quatre co-présidents du club. "Même si notre chance est peut-être de moins de 1%, on a le droit de rêver jusqu'au jour du match".

Le 4 octobre dernier, l'équipe éliminait Divonne-les-Bains, puis Oyonnax, deux semaines plus tard. Après une suspension pour cause de Covid-19, l'ES Manival Saint-Ismier déclarait forfait au tour suivant, invoquant un manque de préparation. Suivraient le FC Limonest Saint-Didier, l'AS Saint-Priest, l'AS Prix-lès-Mézières, Annecy et Le Puy Foot 43. Après huit matchs, dont trois séances de tirs au but, le GFA atteignait les quarts de finale et affrontait son premier "gros" : le Toulouse FC, qui évolue en Ligue 2 depuis cette saison. Le résultat est au rendez-vous pour Rumilly-Vallières et le rêve continue.