Le football amateur toujours à l'arrêt, la Coupe de France menacée ?

Les clubs de Ligue 2, qui devaient entrer en lice le 13 décembre prochain, et les clubs de l’élite, qui devaient débuter la compétition le 3 janvier prochain, ne pourront disputer leurs matchs de coupe. Outre que les footballeurs n'auront pas l'opportunité de concourir dans une compétition historique et appréciée des joueurs, ce report des matchs de Coupe de France va poser un nouveau problème logistique pour la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football (FFF).

Sauf que cette décision aura également un impact sur les footballeurs professionnels. En effet, la Coupe de France de football, qui implique amateurs et professionnels, s’est arrêté au cinquième tour, les dernières rencontres remontant au 24 octobre dernier, et ne reprendra donc pas avant la fin du mois de janvier.

Déjà confrontées à des problèmes de calendrier en raison de la reprise tardive de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la fin du mois d’août, les deux instances devront réagencer leur calendrier pour caler les différents tours de Coupe de France, au milieu de nombreuses rencontres de championnat mais aussi potentiellement de Ligue des champions et de Ligue Europa, en cas de qualification pour le prochain tour du Paris Saint-Germain en C1, de Lille, Nice, Rennes et Marseille en C3, qui pourraient avoir lieu aux mois de février et mars.