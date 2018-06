Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 22 juin

Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11…. zéro ! Les coiffeurs de l’équipe de France - ceux qui avaient un peu joué face au Pérou et ceux qui n’ont même pas foulé la pelouse de l’Ekaterinbourg Arena - ont atomisé les U19 du Spartak Moscou. Dembélé et Thauvin ont signé un triplé, Lemar et Fekir un doublé.