Coupe du monde 2018 : Istra sera le camp de base des Bleus

Pour la Coupe du monde 2018, les Bleus siégeront dans un hôtel luxueux et calme à Istra. Son cadre verdoyant et ses grands espaces pourront en effet aider les joueurs à se concentrer sur leur objectif. Par ailleurs, la venue de l'équipe nationale dans la ville ne suscite pas un grand engouement chez les habitants. Ce qui garantira un calme reposant aux joueurs. À noter que les noms des 23 sélectionnés qui se rendront en Russie seront connus dans la soirée du 17 mai 2018.



