Coupe du monde 2018 : les Bleus débutent parfaitement leur préparation face à l'Irlande

Malgré le temps de chien et les mauvaises conditions sur la pelouse du Stade de France le 28 mai, les Bleus se sont imposés avec deux buts à zéro contre l'Irlande. Ce match amical a su donner le ton sur les performances de l'équipe nationale et leur avenir pour la Coupe du monde 2018. Leurs exploits ont en effet fait des heureux dans les tribunes, ainsi qu'auprès des sept millions de téléspectateurs. Par ailleurs, l'équipe de France et leurs supporters comptent monter en puissance pour les prochaines rencontres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français