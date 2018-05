Coupe du monde 2018 : visite guidée au cœur du futur camp de base des Bleus

Composé de 164 chambres, la plupart d’une taille de 24 mètres-carrés, l’hôtel Hilton Garden Inn New Riga a été entièrement réservé pour toute la Coupe du monde. La Fédération française a demandé quelques aménagements - qu’elle prend en charge - pour permettre au sélectionneur tricolore et à ses joueurs de se sentir encore mieux. Notamment un espace dédié à la détente et au fitness, sous une grande tente blanche à l’extérieur de l’hôtel, et également un petit terrain d’entraînement. Ce dernier est encore en chantier mais tout sera prêt pour le dimanche 10 juin au soir, date de l’arrivée d’Hugo Lloris et de ses partenaires.