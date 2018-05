Coupe du monde 98 : la mise au point de Lizarazu au sujet des "petites magouilles" de Platini

"Quand on a organisé le calendrier, si on (la France) finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale", affirme Michel Platini. "Ecoutez, on est à la maison, il faut bien profiter des choses, alors on ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles : vous pensez que les autres ne le faisaient pas aux autres Coupes du monde?", poursuit le triple ballon d'or.





Ce dimanche, dans Téléfoot, Bixente Lizarazu a jugé "très étrange et très maladroit qu’un homme comme Platini, de ce niveau-là, fasse ce type d’interventions". Selon lui, il n’y a eu aucune magouille tout simplement parce que "le point de règlement depuis les années 80, c’est toujours le même : le pays organisateur est placé d’un côté du tableau et le champion du monde en titre est placé de l’autre côté", a indiqué l’ancien arrière gauche des Girondins de Bordeaux et du Bayern Munich. "Encore faut-il que ces équipes-là finissent premières de leur groupe pour ne pas se rencontrer", a-t-il précisé. Ce qui fut le cas en 1998 pour la France et le Brésil, qui ne pouvaient donc pas s’affronter avant la finale.