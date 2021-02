Coupe du monde de rugby 2023 : les billets en vente à partir de mi-mars

Ce vendredi, et plus de deux mois après le tirage au sort, le calendrier officiel de la Coupe du monde 2023 de rugby, qui se déroulera en France, a été dévoilé. Ainsi, le XV de France, qui connaissait déjà de ses adversaires, la Nouvelle-Zélande et l'Italie, a découvert qui il allait affronter lors du match d'ouverture. Les Bleus débuteront la compétition par une affiche de rêve contre les All-Blacks le 8 septembre 2023 au Stade de France, à Saint-Denis. Une affiche qui ravira les supporters tricolores, qui seront à coup sûr très nombreux au rendez-vous au stade.

Le 4 mars prochain, Alan Gilpin, directeur Général de Rugby World Cup, et Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde 2023, tiendront une conférence de presse virtuelle à 9h heure française pour "présenter tous les détails et répondre aux questions des médias", indique la fédération française de rugby (FFR) sur son site officiel. En attendant tous les détails de mise en vente des billets, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur le site officiel pour rejoindre la "famille 2023", permettant d'accéder aux préventes, à un accès premium pour les places de la phase finale, ou encore de bénéficier d'offres privilèges.