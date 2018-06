Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans : l'équipe de France est championne !

L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans a décroché son premier titre de champion du monde. Bien qu'ils aient leur avenir devant eux, ce fut plutôt l'émotion qu'ils vivaient à la fin du match qui comptait le plus pour eux. Un match qui se terminait par une victoire face à l'équipe de l'Angleterre. Dans cinq ans, une autre Coupe du monde de rugby sera organisée, celle des grands. L'avenir pourrait alors s'écrire avec ces jeunes champions.



