Covid-19 : Melbourne se confine, l’Open d’Australie à huis clos

Les restrictions, qui concernent environ cinq millions habitants dans la deuxième ville du pays, doivent débuter à minuit, heure locale. Le Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, a justifié la mesure par la nécessité d’endiguer un foyer épidémique "hyper-infectieux" de contaminations au variant anglais du coronavirus, qui serait apparu au sein d’un hôtel ayant servi à la quarantaine de plusieurs joueurs et participants. Treize personnes auraient ainsi été infectées parmi les salariés de l’établissement et leur famille.

Dans le cadre de ce confinement, le site du tournoi est considéré par les autorités comme un "lieu de travail" et devrait pouvoir continuer de fonctionner avec un nombre limité d’employés. Les organisateurs ont rapidement confirmé le huis clos. "Nous informons les détenteurs de billets, les joueurs et le personnel qu'à partir de samedi minuit [heure australienne, NDLR] il n'y aura plus aucun spectateurs sur le site de l'Open d'Australie pour les 5 prochains jours", annonce le communiqué de la direction, qui précise que le programme des rencontres demeure inchangé et qu’un remboursement sera assuré.

Une "bulle sanitaire" doit être mise en place autour des joueurs, a déclaré également le chef de Tennis Australia Craig Tiley, qui précise : "seuls les joueurs et leurs équipes, ainsi que les membres du personnel qui ne pourront pas faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés sur le site".

"Les matches programmés ce vendredi, en journée et en session de nuit, sont maintenus comme prévu, avec les mesures anti-Covid déjà mises en place", ont ajouté les organisateurs.