Pratique sportive : du changement ce lundi avec l’allègement des restrictions

SPORT - L'étape 1 du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron débute ce lundi 3 mai. Pour les sportifs amateurs, leur pratique va légèrement évoluer dans un premier temps, jusqu'à un retour à la normale prévu fin juin.

Ce lundi 3 mai, la pratique sportive se déconfine légèrement. Dans le cadre de la première phase du plan du déconfinement orchestré par le gouvernement, la fin des restrictions de déplacement permettent aux sportifs de pouvoir aller pratiquer son sport de prédilection dans un équipement sportif en plein air, sans limitation kilométrique, de durée et de contact, entre 6h et 19h. Il est donc possible de faire une partie de tennis ou de golf, se lancer dans un jogging dans les rues et même prendre part à un cours de yoga en extérieur.

La pratique de l'EPS évolue dans les établissements scolaires

Dans l’espace public, l’activité sportive reste encadrée puisqu’elle doit se faire dans le respect de protocoles précis. Les regroupements restent limités à six personnes maximum. Cette dernière règle ne s'applique pas dans les équipements sportifs de plein air. Dans le cadre de l’éducation physique et sportive pour le scolaire et le périscolaire, l'activité sportive en intérieur (piscines comprises) est de nouveau autorisée à partir de ce 3 mai.

En revanche, comme les restaurants et les commerces, il faudra attendre le 19 mai pour le retour des spectateurs (800 personnes en intérieur, et 1000 en extérieur) et des activités dans les établissements sportifs de plein air et couverts. Le 9 juin devrait acter la réouverture des salles de sport après huit mois de fermeture. Côté spectateurs, la jauge sera relevée à 5 000 personnes maximum dans les enceintes sportives. Finalement, le retour à la pratique sportive normale devrait avoir lieu le 30 juin. Les sports de contact en intérieur pourront reprendre tandis que les jauges feront parties du passé.

Julien Vattaire