L'appel au secours des professionnels de la montagne pour rouvrir les stations de ski en février

Alors qu'il est possible de skier en Suisse, les domaines skiables de l'hexagone sont à l'arrêt forcé pour cause d'épidémie depuis de nombreuses semaines. Déjà privés d'un quart de leurs recettes annuelles avec la fermeture des remontées mécaniques à Noël, ces sites touristiques veulent sauver leur saison en rouvrant début février. C'est dans ce contexte tendu que l'École du Ski Français (ESF) a appelé les moniteurs de ski à se mobiliser partout à travers le pays ce samedi vers 17h30.

Les "pulls rouges" ont ainsi dévalé les flans de la montagne, torche embrasée à la main. Une action symbolique ayant pour but de véhiculer un message auprès du gouvernement français. "On veut que la flamme de la montagne ne s'éteigne pas", explique Eric Brèche, président du Syndicat national des moniteurs de ski français (ESF).

"La sécurité est notre priorité. On a toujours été sérieux, et on est prêt à aller encore plus loin. Faites-nous confiance", insiste-t-il tout en rappelant que le couvre-feu national à 18 heures, instauré depuis samedi, empêchera tout "brassage de soirée après-ski".