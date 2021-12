Covid-19 - Football : le véritable casse-tête des nouvelles jauges dans les stades

La capacité maximale des stades va provisoirement être (de nouveau) abaissée à 5000 personnes, au même titre que l'ensemble des grands rassemblements. En outre, "la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les équipements sportifs", a annoncé Jean Castex lundi soir. Les buvettes vont donc être, dans les prochains jours, forcées de fermer leurs portes. Pour ne rien arranger, l'obligation de présenter un pass vaccinal - si ce dernier est adopté par le Parlement - va faire peser une contrainte supplémentaire sur les clubs et ses salariés, y compris les joueurs.

Mises bout à bout, ces mesures génèrent un immense casse-tête, notamment sur le plan économique. Ainsi, de nombreuses rencontres de gala, initialement prévues comme de grandes fêtes populaires, vont finalement être largement encadrées. C'est par exemple le cas du seizième de finale de Coupe de France entre Vannes et le PSG. À quelques jours d’accueillir le club de la capitale dans son stade de La Rabine, le président du club de National 2 a fait part de sa "déception". "On avait déjà dû sacrifier 3000 places du stade pour installer un parcage visiteur et recevoir les 500 supporters du PSG", se désole Maxime Rey dans les colonnes du Parisien. À ces 3000 places s'ajoutent la nouvelle réduction de 1600 places pour respecter la nouvelle jauge, soit près de 50% de la capacité de la Rabine (9600 places). Une perte que le président du VOC estime à 50.000 euros. "Ce qui me gêne le plus, c’est qu’on avait prévu [...] 3000 places pour le grand public. C’est vraiment quelque chose auquel je tenais, pour que cette fête soit ouverte à tous les Vannetais", ajoute-t-il avec fatalisme.