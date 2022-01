Les sportifs français et étrangers soumis, sans distinction, au pass vaccinal

La même règle pour toutes et tous. Avec l'entrée en vigueur "à la fin de semaine" du pass vaccinal, définitivement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dimanche 16 janvier, après deux semaines de débats houleux, le vaccin sera obligatoire pour l'ensemble des sportifs domiciliés et évoluant en France. Ils devront, lorsque la loi sera promulguée, être vaccinés pour pénétrer dans les EPR (établissements recevant du public) déjà soumis au pass sanitaire. Se posait, en revanche, la question du sort réservé aux sportifs étrangers, non vaccinés, venant participer à une compétition sur le sol français.

Mais, après un dernier week-end de réflexion , le gouvernement a corrigé sa position. Le pass vaccinal s'appliquera finalement à toutes et tous, sans distinction. "Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au passe sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers", a tweeté Roxana Maracineanu, juste après l'adoption du projet de loi par le Parlement. "Nous travaillerons ensemble à préserver les compétitions et à se faire les ambassadeurs de ces mesures au niveau international."

La ministre chargée des Sports pose ainsi un cadre net et précis, ne laissant aucune place à l'interprétation, alors que le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton a expliqué, dimanche, à l'AFP que Roland-Garros travaillait en collaboration avec les autorités publiques sur l'accueil "des sportifs étrangers non vaccinés". Un sportif évoluant en France et un autre venant y passer quelques jours pour prendre part à une compétition seront logés à la même enseigne. Si cela va soulager les organisateurs d'événements, qui n'auront pas à jongler entre les protocoles, les athlètes non vaccinés n'auront d'autre choix que de se faire piquer pour pouvoir participer à un tournoi. Une des conséquences indirectes de la saga Djokovic, peut-être. Une occasion de se prémunir d'un psychodrame de la même ampleur, sans doute.