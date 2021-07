Pass sanitaire : les salles de sport face à de nombreuses demandes de résiliation

Au niveau national aussi. "On a reçu énormément de demandes de résiliation, les gens ne veulent pas attendre le pass sanitaire", constate Thierry Doll, président du syndicat Active-FNEAPL, qui représente près de 1700 clubs de fitness. Il ajoute : "On a pu voir que le monde rural est plus touché que les villes".

Le ministre des Sports a d’ailleurs rappelé cette règle dans un tweet : "Le seuil de 50 personnes est relatif à la capacité d'accueil de l'ERP [établissement recevant du public] et pas au nombre effectif de personnes à un instant T, et s'entend par jour".

Du côté d’autres groupes de salles de sport, la fuite d’adhérents a été limitée grâce à la mise en place d’une jauge de moins de 50 personnes censée permettre d'éviter de contrôler le pass sanitaire. Mais le décret publié au Journal officiel précise bien que cette jauge est déterminée "en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement" et non par le nombre de personnes accueillies.

Entre les annonces et leur adaptation en tout cas, la confusion est grande, et cela un impact sur la fréquentation. "Normalement, on accueille 250 à 300 personnes par jour et en ce moment, on atteint à peine 100 personnes", observe David Bory.

Cela inquiète ce secteur qui a dû fermer pendant huit mois cette année. "Au mois de juin, à la réouverture, on a constaté comme les restaurants un pic, qui s’est stabilisé. On a ensuite retrouvé à peu près les volumes de juin 2019. Mais dès l’annonce du pass sanitaire, ça a chuté", explique Thierry Doll.

Les différents responsables espèrent que les adhérents reviendront d’ici à quelques semaines, le temps que leur schéma vaccinal soit complet. "Je m’inquiète surtout pour septembre", reprend David Bory. C'est un mois important pour nous et s’il y a un pass sanitaire ou si on doit fermer suivant l’évolution du virus, ça va être compliqué".