Le visa de Novak Djokovic à nouveau annulé, l'Open d'Australie sans lui ?

Novak Djokovic expulsé "par le premier avion" ? Tourné au ridicule, après l'annulation de sa décision... d'annuler le visa du numéro 1 mondial, le gouvernement australien n'a pas flanché. L'autorisation accordée au Serbe d'entrer en Australie a une nouvelle fois été annulée sur décision d'Alex Hawke, le ministre australien de l'Immigration, vendredi 14 janvier. "J'ai exercé aujourd'hui le pouvoir que me confère l'article 133C(3) du Migration Act (...) pour annuler le visa détenu par M. Novak Djokovic pour des raisons de santé et de bon ordre, au motif qu'il était dans l'intérêt public de le faire", a-t-il annoncé.

Cette décision, qui aura mis 96 heures à tomber, ne faisait plus guère de doute vendredi. Plus tôt dans la journée, un autre membre du gouvernement avait réaffirmé la fermeté de l'État australien, rappelant qu'il continuerait à appliquer la règle consistant à interdire aux non vaccinés l'entrée dans le pays. "Cette politique n'a pas changé et nous continuerons à appliquer cette politique rigoureusement", avait indiqué le ministre des Finances Simon Birmingham, sur la chaîne de télévision ABC.