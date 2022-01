Open d'Australie : face aux allégations, Novak Djokovic admet ses "erreurs"

Il fait son mea culpa. Novak Djokovic a admis, mercredi 12 janvier, avoir commis des "erreurs" en remplissant son formulaire d'entrée en Australie et dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19 dans le courant du mois de décembre, alors que sa participation à l'Open d'Australie est toujours en suspens. Dans un message publié sur Instagram, le numéro 1 mondial de tennis, non vacciné, a affirmé que son équipe avait fourni des informations complémentaires aux autorités australiennes, qui doivent maintenant statuer sur une éventuelle annulation de son visa et de son expulsion.

"Nous vivons une époque difficile dans une pandémie mondiale et parfois des erreurs surviennent", a plaidé le Serbe, qui s'entraîne actuellement en vue de participer à l'Open d'Australie à partir du 17 janvier. "Nole" a été vu en public à Belgrade au lendemain du 16 décembre, date à laquelle il a été testé positif, selon les informations qu'il a fournies à l'immigration australienne. Se disant victime de "désinformations" qu'il juge "très blessantes" pour sa famille et ses proches, il a indiqué qu'il n'avait pas encore reçu le résultat de son test, effectué la veille, au moment d'apparaître en public le 17 décembre.

Ce jour-là, "Djoko" a participé au lancement d'un timbre en Serbie et à une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis. Des photos publiées par la Fédération de tennis de Belgrade le montrent avec des responsables de la Fédération et une vingtaine d'adolescents, tous sans masque. Pour sa défense, le joueur de 34 ans a expliqué avoir effectué deux tests antigénique, tous deux négatifs, en parallèle du test PCR, qui est lui revenu, plus tard, positif. "Je n'avais pas de symptôme et je me sentais bien, et je n'avais pas reçu la notification du test PCR positif avant la fin de cet événement", a-t-il assuré.

Novak Djokovic a reconnu, en revanche, une "erreur de jugement", celle d'avoir reçu, alors malade asymptomatique, des journalistes du quotidien L'Équipe pour une interview. "Je me suis senti obligé de continuer et de réaliser l'interview, car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j'ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait était fait", a-t-il expliqué. "À la réflexion, (...) je reconnais que j'aurais dû reporter cet engagement".