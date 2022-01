Open d'Australie : Novak Djokovic obtient une "dérogation médicale" pour jouer

Novak Djokovic défendra son titre à l'Open d'Australie. Le Serbe, qui refuse encore aujourd'hui de révéler son statut vaccinal contre le Covid-19, a obtenu une dérogation pour pouvoir participer à la première levée du Grand Chelem de la saison. "Je me dirige vers le Down Under (une expression anglaise pour désigner l'Australie, ndlr) avec une autorisation d'exemption" de six mois, a annoncé le numéro 1 mondial sur son compte Instagram. "Je suis prêt à vivre et respirer tennis lors des prochaines semaines de compétition", a écrit "Nole", posant sourire sur le tarmac de l'aéroport, à côté de ses sacs de voyage.